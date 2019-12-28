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مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا تحطُّم طائرة ركاب بكازاخستان

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:23 م
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الخارجية المصرية - أرشيفية
الخارجية المصرية - أرشيفية
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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها في ضحايا حادثة تحطُّم طائرة ركاب بعد إقلاعها من مطار ألماتي الدولي في جمهورية كازاخستان الصديقة، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

ونقل البيان تعازي مصر حكومةً وشعبًا لحكومة وشعب كازاخستان وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، كما أكد البيان على وقوف مصر بجانب كازاخستان في هذا الحادث الأليم.

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مطار ألماتي جمهورية مصر العربية تحطُّم طائرة ركاب بكازاخستان الان مصر

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