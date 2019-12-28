بعد تعادله مع زيسكو.. حظوظ الزمالك في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الزمالك ضد مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي، والتي جمعتهما عصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2019، على ستاد "ليفي مواناواسا" في زامبيا، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





سجل هدف التقدم للزمالك اللاعب مصطفي محمد في الدقيقة 72، ونجح فريق زيسكو يونايتد في إدراك التعادل سريعًا بالدقيقة 78 من زمن اللقاء، ليتقاسم الفريقين نقطتي التعادل.





- ترتيب المجموعة الأولي بعد تعادل الزمالك وزيسكو:

1- مازيمبي الكونغولي – 7 نقاط

2- الزمالك المصري – 4 نقاط

3- زيسكو يونايتد – نقطتين

4- أول أغسطس – نقطتين





- المباريات المتبقية للزمالك في المجموعة:

يتبقي للزمالك 3 مباريات فقط (9نقاط) في المجموعة، حيث يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي يوم 10 يناير المقبل في الجولة الرابعة، ويواجه فريق مازيمبي الكونغولي بالقاهرة يوم 15 من نفس الشهر بالجولة الخامسة، ويختتم منافسات المجموعة بالخروج لملاقاة فريق أول أغسطس الأنجولي 1 فبراير المقبل.









- حظوظ الزمالك في التأهل لدور الثمانية:





• 9 نقاط:

في حالة فوز الزمالك في مبارياته الثلاثة المتبقية أمام (زيسكو – مازيمبي – أول أغسطس)، وحصد 9 نقاط، سوف يرتفع رصيده إلي 13 نقطة وهنا يتأهل مباشرة لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا دون انتظار باق نتائج المجموعة، وغالبًا سيتأهل الفارس الأبيض رفقة فريق مازيمبي الكونغولي المرشح الأول للتأهل عن هذه المجموعة، وسيحتدم الصراع بينهما على صدارة المجموعة.





• 6 نقاط:

أما في حالة فوز الزمالك في مباراتيه ضد (زيسكو – أول أغسطس)، والخسارة أمام فريق (مازيمبي)، يحصد 6 نقاط ويرتفع رصيده إلي 10 نقطة، وهنا يتأهل مباشرة رفقة مازيمبي لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية، حيث سيكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه منافسيه 8 نقاط.





• 5 نقاط:

في حالة تعادل الزمالك مع زيسكو ومازيمبي بالجولتين الرابعة والخامسة، ثم الفوز على أول أغسطس بالجولة الأخيرة، يحصد الزمالك 5 نقاط، ويرتفع رصيده في هذه الحالة إلي 9 نقاط، ويستطيع التأهل لدور الثمانية مباشرة حال تعثر زيسكو في مباراة أخري من باق مبارياته بالمجموعة، أما في حالة تساويهما في نفس الرصيد (9 نقاط) يجب أن يتفوق الأبيض في فارق الأهداف، خاصة وأن بطل أنجولا سيكون خارج المنافسة في تلك الحالة.





• 4 نقاط:

في حالة تعادل الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي، وخسارته أمام مازيمبي أقوي فرق المجموعة، والفوز على أول أغسطس الأنجولي، سوف يحصد الفريق 4 نقاط ويرتفع رصيده إلي 8 نقاط، هنا يحتاج لتعثر بطل زامبيا أمام مازيمبي سواء بالتعادل أو الهزيمة والفوز في المباراة الأخري ليكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه (6 أو 7 نقاط)، ويتأهل الفارس الأبيض رفقة بطل الكونغو.





• 3 نقاط:

هناك حالة صعبة للغاية يمكن أن تصعد بالزمالك لدور الثمانية ايضًا وذلك حال تحقيق فوز وحيد من المباريات المتبقية علي واحد من (زيسكو أو أول أغسطس)، حيث سيرتفع رصيده في هذه الحالة لـ 7 نقاط، ويحتاج هنا خسارة الفريقين الزامبي والأنجولي مباراتهما أمام مازيمبي، وتعادل الفريقين في المباراة التي ستجمعهما سويًا بالجولة الخامسة.





ويصبح ترتيب المجموعة في تلك الحالة( مازيمبي 16 نقطة، الزمالك 7 نقاط، زيسكو 3 أو 6 نقاط، أول أغسطس 3 أو 6 نقاط).



