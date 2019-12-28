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تعرض الرئيس الأمريكي لإنتقادات واسعة بسبب "تغريدة"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:23 م
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ترامب
ترامب
هديل هاشم
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تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنتقادات واسعة بعد أن قام بإعادة نشر تغريدة عمرها عامين تظهر المسيح عيسى وهو يعود للولايات المتحدة بعد انتخاب ترامب رئيسًا.

وأظهرت التغريدة صورة للمسيح حاملاً حقائب ومكتوب عليها "أوباما طردني ولكن ترامب أعادني".

وعلق ترامب على الصورة التي أرفقت تعليق: "هناك الكثير يجب أن نكون شاكرين من أجله بعد انتخاب رئيسنا ترامب، لقد أرسل لنا هذا الرجل من السماء لإنقاذنا وحمايتنا"، ليرد الرئيس الأمريكي "شكرًا لك".

وجاءت تعليقات الأمريكيين على التغريدة غاضبة؛ حيث كتب أحدهم:"أنت لا تؤمن بالله وتعتقد إنك إله، استقيل فورًا".

وعلق آخر: "لا أرى أي حب من البشر لدونالد ترامب، ولا أرى تقوى أو أي شكل من أشكال المسيح، والآن يستخدم يسوع للتلاعب بالجماهير".

ويركز ترامب الآن على تعزيز نواياه مع الإنجيليين بعد افتتاحية قاتمة في وقت سابق من هذا الشهر في "المسيحية اليوم".

ودعا المنشور، الذي أسسه بيلي جراهام، إلى إقالة ترامب من منصبه بسبب إساءة استخدامه "غير الأخلاقية العميقة" لمكتبه لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية.

وانتقد المقال الافتتاحي أيضًا سجل "ترامب الأخلاقي الأسود"، بما في ذلك "الأكاذيب والتشهير" و"الأعمال غير الأخلاقية في الأعمال التجارية وعلاقته بالمرأة، التي لا يزال فخورًا بها".

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الكلمات المفتاحية

تغريدة ترامب انتقادات المسيح

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