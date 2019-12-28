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ريال مدريد يستعد لضم نجم نابولي في الصيف المقبل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:17 م
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فابيان رويز نجم خط وسط نابولي
فابيان رويز نجم خط وسط نابولي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرضًا من أجل ضم الإسباني فابيان رويز نجم خط وسط نابولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وضع النجم الإسباني ضمن أهدافه من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل وأنه يراقب آداؤه في الفترة الماضية مع ناديه الإيطالي في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه هناك نية لدى ريال مدريد لدفع 70 مليون يورو لحسم الصفقة لصالحه عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن السبب وراء هذا المبلغ الكبير هو رغبة ريال مدريد في خطف فابيان رويز خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من قبل غريمه التقليدي برشلونة لضم النجم الأسباني.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن نابولي قد وقع مع النجم الإسباني في صيف 2017 قادماً من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية بالأمس عن تفاؤل إدارة ريال مدريد يشعر بشأن التعاقد مع فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن رويز لم يجدد عقده بعد مع نابولي كما أن مسئولي ريال مدريد متفائلون بشأن ضمه في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فابيان رويز هو أحد الأهداف الرئيسية لريال مدريد في الصيف المقبل على الرغم من المنافسة الشرسة على ضمه من كبار أندية أوروبا على رأسها برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كل شيء يشير إلى أن فابيان رويز يريد الانتقال إلى ريال مدريد كما أن هناك اتصال مكثف بين إدارة الملكي وممثلي اللاعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نابولي حاول عدة مرات تمديد عقد فابيان رويز الذي ينتهي في عام 2023 ولكن دون جدوى.

وذكرتت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد شرط جزائي في عقد فابيان رويز ويبدو أن اللاعب يخطط للموافقة على التجديد مع وضع بند شراء يتيح بيعه بأقل من 100 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا يرغب في دفع 180 مليون يورو وهو السعر الذي حدده رئيس نابولي لبيع فابيان رويز.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن سعر رويز يعتمد على تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وإذا لم يتأهل الفريق فسيضطر النادي لبيع بعض لاعبيه لتعويض النقص الإقتصادي.
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