كورة لايف ESS مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال بث مباشر YALLA MATCH كورة لايف رابط النجم جول PLUS

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السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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في مباراة عربية خالصة يستضيف فريق النجم الساحلي التونسي نظيره الهلال السوداني بالملعب الأوليمبي في رادس في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة تقام السبت 28 ديسمبر 2019.

 

يدخل النجم الساحلي المباراة وعينه على النقاط الثلاث من أجل مواصلة نجاحاته في دور الـ 16 أو المجموعات في البطولة الأقوى للأندية الإفريقية، إذ يحتل الفريق التونسي صدارة ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط جمعها من فوزين على الأهلي المصري وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، أما الهلال فيحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط جمعها من الفوز على بلاتينيوم ستارز وخسارة من الأهلي، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل اللحاق بركب الصاعدين لدور الثمانية.

 

النجم الساحلي في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا سحق بلاتينيوم بثلاثية خارج أرضه سجلها كريم العريبي في الدقيقتين 23 و47 وحازم الحاج حسن في الدقيقة 90، أما الفريق السوداني فخسر من الأهلي بنتيجة 2-1 وسجل هدفي الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 15 ورمضان صبحي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وهدف الهلال الوحيد سجله أطهر الطاهر في الدقيقة 90.

 

 

موعد مباراة النجم الساحلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

تقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة و19:00 بتوقيت مكة المكرمة و16:00 بتوقيت جرينتش، وتقام المباراة في الملعب الأوليمبي برادس، وتذيع قناة beIN Sports HD 1 المباراة، ويعلق على المباراة المغربي محمد بركات.

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