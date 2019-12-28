ريال مدريد يشيد بنجم الفريق

أشاد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني بنجم خط وسط الفريق الدولي الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي عقب تألقه مع الفريق في هذا الموسم.





وقال الموقع الرسمي للملكي عبر شبكة الإنترنت:"أصبح فيديريكو فالفيردي لاعباً أساسياً في تشكيلة ريال مدريد، لعب لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا 18 مباراة مع الميرينجي حتى الآن هذا الموسم، في 13 منهم كان أساسي ولا يعرف الفريق الهزيمة عندما يكون جزءًا من تشكيلة زيدان الأساسية".





وأضاف :"لعب نجم الأوروجواي ما مجموعه 1120 دقيقة على أرض الملعب وقام بمجهودات كبيرة والكثير من التضحية سواء في الأدوار الدفاعية الرائعة والتعامل الممتاز مع الكرة وما قدمه في الهجوم بالتسجيل والتمريرات، هدفه الأول جاء في ملعب إيبورا ضد إيبار وبعد أسبوع سجل في سانتياجو برنانبيو أمام ريال سوسيداد".





واختتم الموقع حديثه قائلا:"في الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب كامب نو ظهر اللاعب بمستوى جيد وحاول التسجيل من خلال تسديدات مميزة وساعد هازارد بهدفه الأول بقميص ريال مدريد وساهم في الفوز على إسبانيول ".