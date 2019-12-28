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التضامن تحصد جائزة الجمهور بمهرجان يوسف شاهين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
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فاز فيلم وزارة التضامن الاجتماعي "ست الحبايب" بجائزة الجمهور بمهرجان يوسف شاهين في دورته العاشرة.

الفيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة، ويحكي عن كفاح ثلاث أمهات من أجل الوصول بأولادهن إلى بر الأمان وتم عرضه في الحفل الرئاسي لتكريم الأم المثالية والمرأة المصرية مارس الماضي. 

يذكر أن لجنة تحكيم المهرجان برئاسة مدير التصوير الكبير دكتور رمسيس مرزوق، وعضوية كل من الناقد الكبير الأمير أباظة، والفنان أحمد سلامة. 

وكان فيلم ست الحبايب قد حصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أكتوبر الماضي.

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