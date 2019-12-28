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درة لـ"الفجر الفني": مشتاقة لإحساس الأمومة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:14 م
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درة
درة
نور طلعت
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نجاج جديد حققته الفنانة درة، من خلال مسلسلها "بلا دليل"، حيث نالت إشادات كبيرة من قبل شريحة كبيرة من الجمهور، الذي شاهد المسلسل خلال فترة عرضه في الأسابيع الماضية.

وأعربت الفنانة درة، عن سعادتها بنجاح مسلسل "بلا دليل" والذي حظى بعدة تكريمات وجوائز وذلك لتحقيقه نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

وقالت درة، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "سعيدة جدا بنجاح مسلسل "بلا دليل"، حيث بذلت فيه مجهود كبير جدا، وكنت أتمنى ان يحقق نجاحا كبيرا، صحيح كنت متوقعة أن ينجح ولكن لم أتخيل وقتها أن ينجح نجاحا ضخما مثل هذا".

وعن السبب الرئيسي لقبولها المشاركة في المسلسل قالت،:" دور"حبيبه" شدني جدا، لكونه دور مركب ومختلف، وأنا دائما أفضل تجسيد أى دور ملئ بالمشاعر والتناقضات، لكى أترك بصمة لدي الجمهور"

كما أعربت عن تعاونها مع شركة الإنتاج "سينرجي"، والمؤلفة إنجي علاء، والمخرجة منال الصيفي، وباقي فريق عمل المسلسل.

وعن أصعب المشاهد التي قدمتها قالت،: يوجد في المسلسل مشاهد كثيرة صعبة ولكن الأبرز كان "مشهد" جريمة القتل" وأي مشهد تطلب مشاعر فياضة بين حبيبة وابنتها".

حيث أكدت درة، على اشتياقها لإحساس الأمومة والتي برعت فيه من خلال دورها في المسلسل

واستكملت درة حديثها قائلة،:"أثناء تجسيدي للمشاهد التي تجمعني بابنتي في "بلا دليل"، قالت لي المخرجة منال الصيفي، "كيف أحضرتي كل هذه مشاعر الأمومة أثناء التصوير بالرغم من أنك لست أم".

وعن خوضها تجربة "البطولة المطلقة"، مرتين فقط من خلال مسلسلي "الشارع اللي ورانا"، و"بلا دليل"، بالرغم من كونها واحدة من أهم نجمات جيلها قالت: "كل شئ يأتي في وقته، وجودة المشروع الفني بكل تفاصيله أهم عندي من البطولة المطلقة، ولا أفضل الخوض فى مشروع فني غير مكتمل أركانه فيجب اختيار ورق جيد ومخرج مُتمكن كما حدث في مسلسلي "الشارع اللي ورانا" و"بلا دليل".

وعن أكثر شخصية جسدتها درة في أعمالها الفنية وتأثرت بها في الحقيقة، قالت: "يوجد كثير ولكن أبرزهم دوري في"الشارع اللي ورانا" و"سجن النسا".

وأكدت في نهاية حديثها أنها متابعة جيدة لجميع مواقع السوشيال ميديا.

يذكر أن مسلسل "بلا دليل" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي وبطولة درة وخالد سليم وإسلام جمال نيقولا معوض وحازم سمير وعمر الشناوي وأشرف زكي ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.

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