عاجل.. العثور على جثة طفلة بالعجوزة

باشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة ملقاه بإحدى شوارع منطقة العجوزة، وتبين أنها تبلغ من العمر ما بين 2 سنتين إلى 3 أعوام، وبها آثار ضرب بالاضافة لآثار إطفاء سجائر بجسدها.





بداية الواقعة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغ من أهالي بالمنطقة، تفيد بوصول العثور على جثة طفلة ملقاه بإحدي شوارع منطقة العجوزة، وبها آثار ضرب وكدمات.



