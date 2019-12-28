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عاجل.. العثور على جثة طفلة بالعجوزة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:21 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة ملقاه بإحدى شوارع منطقة العجوزة، وتبين أنها تبلغ من العمر ما بين 2 سنتين إلى 3 أعوام، وبها آثار ضرب بالاضافة لآثار إطفاء سجائر بجسدها.

بداية الواقعة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغ من أهالي بالمنطقة، تفيد بوصول العثور على جثة طفلة ملقاه بإحدي شوارع منطقة العجوزة، وبها آثار ضرب وكدمات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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الكلمات المفتاحية

حوادث جثة العجوزة أخبار مصر

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