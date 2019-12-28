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مفوضية حقوق الإنسان العراقية: الإفرج عن 2700 معتقل من المتظاهرين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:11 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
الفجر
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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء اليوم السبت، أنه "تم إطلاق سراح 2700 معتقل من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في البلاد".

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق علي البياتي، في بيان، إنه "تم إطلاق سراح أغلب المعتقلين بسبب التظاهرات، التي سادت في العديد من المدن والمناطق في العراق"، لافتاً إلى أن "عدد من أفرج عنهم بلغ 2700 معتقل، منذ بداية انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي".

وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان، في البيان الصادر، أن من تبقى من المتظاهرين المعتقلين، والمقدر عددهم بنحو 100 معتقل ما زالوا "قيد التحقيقات"، وأن هناك جهودا لإطلاق سراحهم، بحسب ما ذكر مراسلنا في بغداد، ونبهت المفوضية إلى أنه "لا توجد أي إحالة لأي قضية متظاهر حسب مواد قانون مكافحة الارهاب كما أشيع".

وقالت في البيان، إنها "استلمت شكاوى باختطاف 77 متظاهرا أيضا من قبل جهات مجهولة؛ حيث أطلق سراح أو تم تحرير 12 منهم من قبل الجهات الحكومية".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان، قد ذكرت في وقت سابق، أن 166 شخصا من المتظاهرين تم اختطافهم من ساحات الاحتجاج، أو غابوا عنها من دون أن يعرف مكان وجودهم حتى الآن.

هذا وتشهد العراق حملة خطف في صفون الناشطين، تنفذها جهات مجهولة وكيانات مسلحة وخارجين عن القانون، حسب ما تقول جهات دولية، فيما تحوم الشبهات حول أياد محلية مدعومة من إيران، كما أندلعت احتجاجات تسود البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.

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