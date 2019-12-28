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بدء بحث ودراسة إنشاء شارع المشاية السفلية الجديد بالمنصورة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:18 م
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الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن البدء في بحث ودراسة إجراءات إنشاء شارع المشاية السفلية الجديد بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه اتخذ قرار انشاء شارع المشاية السفلية الجديد بعد التنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل كخطوة في فتح ممرات جديدة للتغلب على مشكلة التكدس المروري التي تتسبب في خنق المدينة وتعطيل الحركة.

وأضاف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة النقل في اطار وضع الحلول لتيسير حركة المرور والتسهيل على المواطنين في حركة تنقلاتهم اليومية.
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مصر الدكتور أيمن مختار الدقهلية اخبار

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