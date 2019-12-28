مصادر لـ"الفجر": تركيا تُسلم 33 ناشطًا كرديًا لإيران

أكدت مصادر أحوازية أن تركيا سلمتّ نشطاء كرديين لإيران. وأوضحت المصادر لـ"الفجر"، أن النظام التركي سلمّ 33 ناشطًا كرديًا مطلوبين لنظام الاحتلال الإيراني اليوم إلى طهران.





وطالبت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، الأحوازيين المقيمين بتركيا، بتوخي الحذر وذلك جراء العلاقات الجيدة بين النظام التركي ونظام الاحتلال الفارسي.





يُذكر أن العلاقات بين تركيا وإيران أصبحت قوية في الآونة الأخيرة وذلك عقب حضور قيادات البلدين ما تسمى بالقمة الإسلامية في ماليزيا مؤخرًا.





وكانت صحيفة زمان التركية المعارضة إن تركيا ستقوم بنقل عدد من المقاتلين الموالين لها في شمال سوريا إلى ليبيا.





وأوضحت الصحيفة، أن الدفعة الأولى ستبدأ بـ60 مقاتلًا فقط، مشيرة إلى أن هناك رسائل تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للمراسلات تقول: هل تريد الذهاب إلى ليبيا؟، هل تريد أن تذهب إلى ليبيا وتحصل على 2000 دولار شهريًا؟





وأوضحت صحيفة زمان أن عملية نقل المقاتلين من صفوف الجماعات الموالية لتركيا في شمال سوريا، لن تضعف الحرب التي تشنها تركيا والقوات الموالية لها على تنظيم حزب العمال الكردستاني.



