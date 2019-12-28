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الرئيس الأوكراني: يجب أن يتم تبادل الأسرى في دونباس غداً الأحد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:00 م
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الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
وكالات
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، إن "التبادل الأسرى في دونباس يجب أن يتم يوم غدٍ الأحد".

هذا ونقل المكتب الصحفي التابع للرئيس الأوكراني، خلال زيارته لمنطقة إيفانو فرانكوفسك، قوله: "يجب أن يكون التبادل غدا، نحن في انتظار ذلك، ولم يتم بعد الانتهاء من التحقق من جميع الأشخاص".

وفي وقت سابق، ناقش فريق الاتصال حول دونباس مسألة تبادل السجناء، وقال ممثل روسيا في مجموعة الاتصال بوريس غريزلوف، إن أطراف النزاع وافقت على شروط الإفراج عن المعتقلين وتبادلهم قبل نهاية العام. 

وأكدت كييف الاتفاق على تبادل السجناء في دونباس قبل نهاية العام، وأعلنت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، داريا موروزوفا، اليوم، أن تبادل الأسرى بين كييف ودونباس سيتم في 29 ديسمبر.

فولوديمير زيلينسكي
ولد فلاديمير زيلنيسكي في 25 يناير 1978 في مدينة كريفي ريه (جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية) من عائلة يهودية، وهو يتحدث اللغات الروسية والأوكرانية والإنجليزية.

وهو رئیس جمهورية أوكرانيا بعد فوزه بإنتخابات الرئاسة الأوكرانية لعام 2019. فهو سياسي إلى جانب كونه كاتب سينمائي، مخرج وممثل.

كان معروفا علي نطاق واسع كممثل كوميدي، ومخرج، ومنتج، وكاتب سيناريو. وهو المؤسس والمدير الفني لاستوديو "كفارتال-95"
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الكلمات المفتاحية

دونباس الرئيس الأوكراني أوكرانيا

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