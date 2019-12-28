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« الشوط الثاني» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم YALLA Zamalek

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:02 م
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بوابة الفجر
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ينتظر اليوم السبت عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين نادي زيسكو يونايتد الزامبي أمام نظيره نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا كورة بلس يلا شوت زيسكو والزمالك ، بث مباشر مباراة زيسكو والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة زيسكو والزمالك ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة زيسكو والزمالك بث مباشر.
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