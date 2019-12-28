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«يلا شووت Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك "الشوط الثاني"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:02 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا COOL KORA رابط مباشر دون تقطيع
مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي اليوم السبت YALLA SHOOT , تابع مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا يلا كورة، متابعة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي دوري أبطال أفريقيا يلاشوت موبي كورة جول لايف، بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس بين ماتش سرعة عالية دون تقطيع.
ويستضيف ملعب مواناواسا مواجهة قوية بين فريقي الزمالك KORA STAR بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون ونادي زيسكو الزامبي في مواجهة مهمة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.
ويسعى نادي الزمالك KOOORA ONLINEلتحقيق الفوز ضد زيسكو لمواصلة إنطلاقته في مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا
تابع حصرياً البث المباشر اليوم على الهواء مباشرة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا MOBI KORA جودة عالية إتش دي ورابط COOL KORA للسرعات المنخفضة جودة عالية دون تقطيع.
ويحل فريق الزمالك ضيفاً على وزيسكو الزامبي LIVE7HD في قمة أفريقية منتظرة لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زيسكو
تابع على الهواء مباشرة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس رابط الأسطورة YALLA KORA رابط مباشر KOOORA4LIVE جودة عالية دون تقطيع.
وومن المتوقع أن يخوض لفرنسي كارتيرون المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي والقنوات الناقلة
يمكنكم متابعة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي عبر موقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة.
وتنطلق المباراة اليوم السبت 28 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق محمد فوزي.



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