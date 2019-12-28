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بسبب خلافات عائلية.. إصابة مدرس وعامل بطلقات نارية في قنا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب مدرس وعامل، بطلقات نارية، قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، بسبب خلافات عائلية.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بإصابة محمد صلاح صالح، 24عاما، عامل، وعبد الله مكي محمد، 37 عاما، مدرس، بطلقات نارية، في مشاجرة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

وكشفت التحريات التي قام بها المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن خلافات عائلية نشبت بين المجني عليهما، وأبناء عمومتهما، أسفرت عن نشوب مشاجرة بينهما، مما أدى إلى إصابة المجني عليهما بطلقات نارية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لباشر التحقيقات.
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