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نساء الحكومة الجديدات.. "القباج" تعلم خبايا "التضامن".. ومهمة ثقيلة تنتظر "جامع"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:58 م
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نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
العدد الورقي - فاطمة الزهراء محمد
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رحب الوسط الحقوقى النسائى بالتعديلات الوزارية الجديدة وما تضمنه من تمثيل للمرأة، وثبات نسبتها فى التشكيل الوزارى عند 25%.

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن جميع الحقائب الوزارية التى تتولاها المرأة هى وزارات ذات ثقل وأهمية كبيرة فى الدولة، وهذا دليل على إيمان القيادة السياسية بأنها شريك أساسى وفاعل للنهوض بمؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة المختلفة.

وتولت نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعى خلفا للوزيرة غادة والى، التى تم اختيارها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا.

وظلت القباج نائباً لوالى لعام ونصف العام، حملت خلالها مسئولية ملفات مهمة وكانت المقربة من الوزيرة غادة والى وتراها على قدر المسئولية، وراهنت عليها لتكون «ست من ضهر ست» لتثبت أن سيدة قريبة من الأسر المصرية أفضل من يتولى مسئولية وزارة التضامن، وستكون قادرة على توزيع عادل للموارد.

وقامت والى فور إعلان التشكيل الوزارى بتنظيم حفل استقبال بباقات الزهور للقباج، لتجسيد مشهد نادر ورائع لم نره من قبل لتداول السلطة، وهو ما كتبت عنه مايا مرسى، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معتبرة أنه صورة العام للمرأة المصرية، وتمنت النجاح للقباج.

وشهد التعاون بين مايا مرسى و غادة والى، تدشين معارض للحرف اليدوية للنساء ودعمهن وتدريبهن على الاستعداد للتصدير ومنافسة المنتجات الصينية، كما قام القومى للمرأة فى وجود والى والقباج بإعداد قوائم لمستحقى دخول برنامج تكافل وكرامة، تمهيدا لتوفير معاش لهم، وبطبيعة الحال سيمتد التعاون مع المجلس كون القباج كانت تشغل سابقاً منصب مستشار وزير التضامن الاجتماعى ومدير برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، وهو الملف الأهم لدى الوزيرة الجديدة التى أعلنت صراحة عن أنه أول اهتماماتها، وأنها تستعد لتدشين منظومة تظلمات عام 2020 حتى لا يتم تأخير معاش عن أى أسرة مستحقة.

السيدة الثانية التى دخلت التشكيل الوزارى الجديد هى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التى تنتظرها مهمة ثقيلة، وكانت صورتها قد تصدرت الصحف والقنوات الفضائية منذ فترة بجوار صور الرئيس السيسى، بعدما أثبتت جدارة خلال توليها منصب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة منذ يوليو 2017، وقبل الإعلان عن اسمها ضمن الوزراء الجدد بأيام كانت نيفين جامع تتردد على مجلس النواب لمناقشة قانون تنظيم المشروعات الصغيرة، وكانت قليلة التواجد بمكتبها فى الجهاز، وهى أم مكافحة وأرملة للخبير الاقتصادى مصطفى الجمل، الذى كان يمتلك الكثير من الخبرات البنكية ومازالت تضع صورته بدلاً من صورتها على «الواتس آب» تعبيراً عن حبها له، ودائما ما تؤكد أنه أيقونة حياتها والحافز الدائم للنجاح.

بهذا التشكيل الجديد تنضم وزيرتين محجبتين لمجلس الوزراء، ليصبح عددهن 4 وزيرات من إجمالى 8 ، وليكون المعيار لأعلى المناصب هو الكفاءة والخبرة. 
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