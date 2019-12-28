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محافظة قنا تكرم ذوي الهمم وتقيم احتفالية بمشاركة فريق الفنون الشعبية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:01 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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كرمت محافظة قنا، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، عدد من المشاركين في تنفيذ انشطة ادارة القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة وعدد من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمقر نزل الشباب بمدينة قنا.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات القرآن الكريم ثم تضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية من فريق الكورال وفريق الفنون الشعبية مقدمة من أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال كلمته نقل العميد وليد البيلي تهنئة محافظ قنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة، واشار البيلي الي ان محافظة قنا لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تقديم خدمات أفضل لهم بمختلف مدن المحافظة لكونهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع.

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا باليوم العالمي لذوي الاعاقة الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمقر نزل الشباب بمدينة قنا وذلك بحضور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
محافظة قنا تكرم ذوي الهمم وتقيم احتفالية بمشاركة فريق الفنون الشعبية
محافظة قنا تكرم ذوي الهمم وتقيم احتفالية بمشاركة فريق الفنون الشعبية
محافظة قنا تكرم ذوي الهمم وتقيم احتفالية بمشاركة فريق الفنون الشعبية
محافظة قنا تكرم ذوي الهمم وتقيم احتفالية بمشاركة فريق الفنون الشعبية
محافظة قنا تكرم ذوي الهمم وتقيم احتفالية بمشاركة فريق الفنون الشعبية
محافظة قنا تكرم ذوي الهمم وتقيم احتفالية بمشاركة فريق الفنون الشعبية
محافظة قنا تكرم ذوي الهمم وتقيم احتفالية بمشاركة فريق الفنون الشعبية
محافظة قنا تكرم ذوي الهمم وتقيم احتفالية بمشاركة فريق الفنون الشعبية
محافظة قنا تكرم ذوي الهمم وتقيم احتفالية بمشاركة فريق الفنون الشعبية
محافظة قنا تكرم ذوي الهمم وتقيم احتفالية بمشاركة فريق الفنون الشعبية
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