رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر رابط ماتش Zamalek يلا شوت PLUS رابط مباراة الزمالك "YAllakora

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يحل نادي الزمالك YALLA SHOOT ضيفاً على ملعب مواناواسا لمواجهة نادي زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى نادي الزمالك COOL KORAلمواصلة الانتصارات في دور المجموعات، والفوز على زيسكو الزامبي في ملعبه ووسط جماهيره في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي والقنوات الناقلة لها

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تنطلق المباراة اليوم السبت 28 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهره، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق محمد فوزي.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد يسكو الزامبي

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ومن المتوقع أن يخوض نادي الزمالك YALLA KORAبقيادة كارتيرون مواجهة زيسكو الزامبي بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – محمد عبد الشافي

خط الوسط: يوسف أوباما – فرجاني ساسي –طارق حامد – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.







