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رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر رابط ماتش Zamalek يلا شوت PLUS رابط مباراة الزمالك "YAllakora

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:54 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي يلاشوت، مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي كوول كورة، تابع مباراة زيسكو الزامبي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا يلا كورة، مشاهدة مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.
يحل نادي الزمالك YALLA SHOOT ضيفاً على ملعب مواناواسا لمواجهة نادي زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويسعى نادي الزمالك COOL KORAلمواصلة الانتصارات في دور المجموعات، والفوز على زيسكو الزامبي في ملعبه ووسط جماهيره في دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي والقنوات الناقلة لها
شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOOORA ONLINE رابط سريع دون تقطيع، مشاهدة مباراة الزماالك وزيسكو الزامبي بث الأسطورة STAR PLUS ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة المباراة على شبكة الإنترنت رابط سريع جودة يوتيوب KOOORA4LIVE جودات متعددة.
تنطلق المباراة اليوم السبت 28 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهره، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق محمد فوزي.
التشكيل المتوقع للزمالك ضد يسكو الزامبي
بث حي ومباشر مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا رابط مباشر LIVE7HD جودات متعددة سرعة عالية دون تقطيع.
ومن المتوقع أن يخوض نادي الزمالك YALLA KORAبقيادة كارتيرون مواجهة زيسكو الزامبي بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – محمد عبد الشافي
خط الوسط: يوسف أوباما – فرجاني ساسي –طارق حامد – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.


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