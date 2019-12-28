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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الزمالك II7SRY جول PLUS NOW

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:54 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد زيسكو، في قمة منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة الأفريقية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، كورة لايف KORALIVE.
- بث مباشر بين ماتش لمباراة الزمالك ضد زيسكو اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الزمالك ضد زيسكو zamalek live stream، حيث يعول الزمالك على قوته الهجومية المتمثلة في النجم المغربي محمد أوناجم، وأشرف بن شرقي، ومصطفى محمد.
- بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو
كورة جول zamalek KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الزمالك ضد زيسكو، المقرر انطلاقها الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت الإمارات.
- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة الزمالك ضد زيسكو
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الزمالك ضد زيسكو، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الفارس الأبيض، نظرًا لقوة منافسه الزامبي الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.
- بث مباشر لمباراة الزمالك ضد زيسكو كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه كارتيرون، المدير الفني للفارس الأبيض، لمصالحة الجماهير بعد خسارة العديد من النقاط في بطولة الدوري المصري، من خلال تحقيق الفوز في البطولة القارية.


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