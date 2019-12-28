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فى وداع 2019.. وحدة استطلاعات "الفجر" ترصد: عاصم الجزار أفضل وزير.. وشوقي غريب أحسن مدير فني

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:55 م
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عاصم الجزار، وزير الإسكان
عاصم الجزار، وزير الإسكان
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العدد الورقي: عثمان جمال الدين- شيماء عبدالغني - ماجد صفوت - أسماء حلمي

عاصم الجزار أفضل وزير.. وشوقي غريب أحسن مدير فنى.. ورمضان صبحى بلا منافس

الأهلى أفضل نادٍ والزمالك فى المركز الثاني

يودع المصريون خلال أيام عاماً مضى، اكتست لحظاته بأحزان وأفراح، نجاحات وانكسارات، توهج وانطفاء، وبين هذا وذاك، احتفظت الذاكرة المجتمعية بالعديد من النماذج الناجحة، التى شقت طريقها نحو النجومية، فى مجالات مختلفة.

لذا، أجرت «الفجر» استطلاعًا مجتمعيًا، لمعرفة الأفضل فى مختلف المجالات، على عينة عشوائية مكونة من ١١٠٠ فرد، من كل محافظات الجمهورية، شملت كافة المؤهلات التعليمية، وشكلت نسبة الذكور المشاركين 57% بواقع 630 ذكراً، ونسبة الإناث 43% بواقع 470 أنثى.

وراعينا تنوع الفئات العمرية المشاركة بالاستطلاع، وكانت نسبة تواجدها كالتالى: من 18 إلى 30 سنة «494» فرداً، بنسبة 44.9%، ومن 30 إلى 40 سنة «412» فرداً، بنسبة 37.4%، ومن 40 إلى 50 سنة «97» فرداً، بنسبة 8.8%، ومن 50 إلى 60 سنة «55» فرداً، بنسبة 5%، ومن 60 إلى فوق «42» فرداً بنسبة 3.8%.

وهدفنا الإجابة على 4 أسئلة، لمعرفة: أفضل وزير، ونادى رياضى، ولاعب كرة قدم، ومدير فنى فى مصر، خلال عام ٢٠١٩؟

واختار 214 فرداً، من إجمالى عينة الاستطلاع، بنسبة 19.4%، وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، أفضل وزير، لأنه أثبت قدرته على تولى وزارة مهمة مثل الإسكان، بعدما جاء خلفًا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الحالى، وأكبر دليل على ذلك، أن خطط تطوير العشوائيات تتم بشكل عظيم وممنهج، يتضح معه الجهود المبذولة من الوزير، خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة.

وفى المرتبة الثانية، جاء وزير النقل، كامل الوزير، كأفضل الوزراء أداء، فى اختيارات 201 فرد من إجمالى عينة الاستطلاع، بنسبة 18.2%، لأنه تولى الوزارة وهى فى أسوأ حالاتها، ورغم ذلك، استطاع خلال فترة قصيرة ضبط العمل بها وتقليل حجم الخسائر، كما سعى إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة والقطارات المتطورة.

وجاءت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، فى المرتبة الثالثة، بعدما اختارها 185 فرداً من إجمالى عينة الاستطلاع، بنسبة 16.8%، بداعى أن هناك تطوراً ملحوظاً فى نسبة السياحة الوافدة إلى مصر، بعد ركود دام لسنوات، أثر بشكل كبير على قطاع السياحة بشكل عام.

وعلى عرش الأندية الرياضية، تربع الأهلى، كأفضل ناد رياضى، خلال 2019، باختيار عدد 634 فرداً من إجمالى عينة الاستطلاع، بنسبة 57.6%، وانقسمت تلك النسبة إلى 344 ذكراً بنسبة 31.2%، و290 أنثى بنسبة 26.3%، بداعى إسعاده لجمهوره، فى ظل أدائه المشرف الذى ساعده على حصد بطولاته المتميزة.

وفى المرتبة الثانية جاء نادى الزمالك، بعدما اختاره عدد 360 فرداً من إجمالى عينة الاستطلاع، بنسبة 32.6%، وانقسمت تلك النسبة إلى 243 ذكراً بنسبة 22.1%، و117 أنثى بنسبة 10.6%، لأنه أحد أقطاب الكرة المصرية وثانى أكثر الأندية حصدًا للبطولات، علاوة على طريقة لعبه التى اتسمت دائمًا بالجمال، وسيبقى دائمًا «قلعة اللعب والفن والهندسة».

وعن أفضل لاعب كرة قدم، اختار عدد 335 فرداً من إجمالى عينة الاستطلاع، لاعب النادى الأهلى الشاب رمضان صبحى، الأفضل داخل مصر، بنسبة 30.4%، وانقسمت تلك النسبة إلى 214 ذكراً بنسبة 19.4%، و121 أنثى بنسبة 11%، فيما حصل طارق حامد، نجم خط وسط نادى الزمالك، على المرتبة الثانية، بعدد 217 فرداً من إجمالى عينة الاستطلاع، بنسبة 19.7%، وانقسمت تلك النسبة إلى 145 ذكراً بنسبة 13.1%، و72 أنثى بنسبة 6.5%.وفيما يتعلق بأفضل مدير فنى، جاء الكابتن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، فى المرتبة الأولى، باختيارات عدد 474 فرداً من إجمالى عينة الاستطلاع، بنسبة 34.1%، وانقسمت تلك النسبة إلى 251 ذكراً بنسبة 22.8%، و223 أنثى بنسبة 20.2%، بعدما نجح فى التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، والحصول على كأس إفريقيا للأمم لنفس الفئة العمرية.

وفى المرتبة الثانية جاء الكابتن إيهاب جلال، فى اختيارات عدد 297 فرداً من إجمالى عينة الاستطلاع، بنسبة 27%، وانقسمت تلك النسبة إلى 184 ذكراً بنسبة 16.7%، و113 أنثى بنسبة 10.2%، بعد الطفرة الهائلة التى حققها مع النادى المصرى البورسعيدى هذا العام.
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