تطوير 7 مناطق غير مخططة في الإسكندرية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وقع برتوكول مع المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بمحافظة الإسكندرية.





ومن جانبه، أكد خالد صديق أن التطوير يشمل رصف وإنارة الطرق وإنشاء وتطوير شبكات المياه والصرف لخدمة ٢ مليون نسمة.





وقال المهندس خالد صديق إن سيتم تطوير المناطق غير المخططة التالية (عزبة محسن - الدخيلة - العصافرة قبلي - الحضرة - نادي الصيد - سيدي بشر - دنا والمحروسة)، والواقعة بـ٥ أحياء، وهي (حي أول وثانى المنتزه، وحي العجمي، وحي وسط وشرق)، وذلك طبقًا لأولويات محافظة الإسكندرية.



