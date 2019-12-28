تكريم سعيد أبوالعباس الأفضل في 2019 بمجال حقوق الإنسان

كرم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، عددا من قيادات المنظمة البارز دورهم في مجال حقوق الإنسان حيث تم تكريم سعيد أبو العباس، كأفضل شخصية متيزة ومثمرة وبذل الجهد لعام 2019 .





ومن جانبه أعرب "أبوالعباس" نائب رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عن سعادته البالغة من هذا التكريم و أنه يقدم كل ما في وسعه من أجل خدمة المجتمع بشكل عام .



