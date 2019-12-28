كأس أفريقيا لرواد الأعمال تُطلق جائزة "الإبداع الإعلامي"

أعلنت اللجنة الإعلامية لمسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال إطلاق جائزة الإبداع الإعلامي للمسابقة والتي تستهدف منح جوائز مادية و معنوية للصحفيين والإعلاميين والإذاعيين ومشاهير السوشيال ميديا المهتمين بالكتابة والنشر الإعلامي عن موضوعات ريادة الأعمال من خلال إنتاج القصص الصحفية والإعلامية وصياغة وإنتاج محتوى يشجع الشباب على البدء في مشروعاتهم كـ رواد أعمال بما يسهم في القضاء على البطالة ودعم احتياجات المجتمع من خلال منتجات مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى عدد من الجوائز التشجيعية المقرر منحها للمؤسسات الصحفية والإعلامية الأفضل في دعم وتحفيز رواد الأعمال الشباب.

وقالت اللجنة إن الفائزين من الصحفيين والإعلامين وكذلك المؤسسات الإعلامية سوف يعلن عنها خلال الحدث الأكبر الداعم لرواد الأعمال في القارة الأفريقية والمقرر إقامته بالقاهرة مارس 2020 حيث النسخة الثالثة لمؤتمر فينجر برينت، وسوف تشهدف فعاليات المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة الإبداع الإعلامي وكذلك الفائزين بمسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال وسط مشاركة رسمية كبرى، متمثلة في أكثر من 9 وزراء مصريين و 28 سفيرًا أفريقيًا وعربيًا والعديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والفن والرياضة والاقتصاد والسياسية في مصر والدول العربية والأفريقية.

وتهدف جائزة الإبداع الإعلامي للمساهمة في زيادة الوعي بريادة الأعمال من خلال نشر المحتوى التحفيزي والقصص المُلهمة لرواد الأعمال في المنصات الصحفية والإعلامية بكافة الأشكال الإبداعية، وذلك من خلال الرابط التالي https://cutt.us/ToZ1c و وفقًا للشروط التالية :

- أن يكون المحتوى المنافس مستلهم من إحدى الدول الأفريقية ويحفز رواد الأعمال في القارة.

- أن يكون المحتوى المرشح للجائزة منشور في أي من الوسائل الإعلامية المصرية أو العربية أو الأفريقية أو الدولية.

- أن يكون المحتوى المرشح للجائزة منشور خلال الفتر من 1 يناير 2019 وحتى 1 فبراير 2020

- ألا يكون المحتوى المنافس فاز في جوائز أخرى

- أن يكون المحتوى المرشح للجائزة فئة الصحافة منشور صحفيًا أو إلكترونية في إحدى المؤسسات الصحفية المعروفة

- أن يكون المحتوى المرشح للجائزة فئة التليفزيون والإذاعة من بين القوالب التالية (تقرير تليفزيوني، بروم، فيلر، كليب)

- أن يخدم المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي لأهداف الجائزة وبكافة الأشكال الإبداعية المتاحة.

- أن يحقق المحتوى المنافس على الجائزة أهدافها المتعلقه بدعم ريادة الأعمال بطريقة مبتكرة.

كما أكدت اللجنة أن مسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال استطاعت الوصول إلى الشباب المستهدفين بين 20 و 40 سنة في أكثر من 30 دولة أفريقية محققه بذلك الهدف الرئيسي الداعم لتوجهات الدولة المصرية نحو تعميق التواصل والاتصال مع القارة الأفريقية خاصة وأن إطلاق المسابقة تزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي، ولذا فإن المسابقة تعد واحدة من أكبر المبادرات غير الرسمية الداعمة لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في القارة السمراء، كما لفتت اللجنة إلى أن هذا النجاح دفعها للتفكير في إطلاق جائزة جديدة متخصصة تهدف لتعميق وصول الفكرة من خلال تحفيز المؤسسات الإعلامية والعاملين بيها وتشجيعهم لزيادة مساحة النشر والإنتاج الإبداعي الداعم والمحفز لرواد الأعمال الشباب واستعراض قصص النجاح وعمل التغطيات الإعلامية وتوفير المحتوى والمعلومات التي يحتاجها رواد الأعمال لدعم وتطوير أعمالهم وكذلك استعراض جهود المؤسسات والهيئات والمسابقات والأفكار الداعمة لرواد الأعمال سواء الرسمية أو الخاصة والأهلية.

ومن جهته، صرح الدكتور حاتم خاطر رئيس مجلس إدارة مؤسسة تروس مصر للتنمية رئيس مسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال، أن اللجنة الإعلامية تضم العديد من رؤساء القنوات والصحف والمذيعين والكتاب الصحافيين ومدراء مكاتب القنوات الدولية في مصر، لافتًا إلى أن الهيئة العليا حرصت على اختيار أصحاب الخبرات المختلفة المشهود لهم بالكفاءة والمهنية والسمعة الإيجابية حتى تكون الجائزة وهي الأولى من نوعها عربيًا وأفريقيًا وربما عالميًا في مجال إعلام ريادة الأعمال.