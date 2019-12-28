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نقيب العلميين يعلق على قرار "الإدارية العليا" بوقف الانتخابات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:52 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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أعلن الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب المهن العلمية، ومجلس النقابة العامة واللجنة العليا للانتخابات، على أنه تقرر تأجيل الانتخابات التي لم تجرى على مقاعد؛ (رئيس ومجلس فرع كفر الشيخ، رئيس ومجلس فرع أسوان، رئيس فرع الفيوم، مجلس فرع البحر الأحمر، مجلس فرع السويس، مجلس فرع اسكندرية، دمياط)، وذلك تنفيذا واحتراما لقرارات القضاء المصري الشامخ الذي أكد على النتائج النهائية بالفوز بالتزكية لمنصب النقيب العام ومجالس الشعب وممثليها وبعض رؤساء ومجالس الفروع.

وأشار، إلى أن الانتخابات تمت بالفعل على مقعد النقيب العام ومجالس الشعب وممثليها وبعض مجالس ورؤساء الفروع، وتم الإعلان عنها في 21 ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان أن "نقابة المهن العملية تؤكد على احترامها الكامل لقرارات القضاء والتزام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بها"، لافتة على ضرورة إجراء الانتخابات على باقي المقاعد فور صدور حكم المحكمة الادارية العليا على المقاعد الباقية في 20/ 1/ 2020.

وكان مجلس نقابة المهن العلمية المعارض للنقيب أكد على أن الانتخابات التي دعى لها السيد عبدالستار المليجي، قد حكمت محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/12/2019 بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح والانتخابات يوم 31/12/2019، وقضت المحكمة بتنفيذ الحكم بدون إعلان وتم الطعن على هذا الحكم في الإدارية العليا وتحدد له جلسة اليوم 28/12/2019.

وقررت المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم إحالة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري للمفوضين، وبناء على ما تقدم بطلان فتح باب الترشح والانتخابات وما ينتج عنها من آثار ويكون حكم محكمة القضاء الإداري ساري ومنفذ حيث لم تقضي الإدارية العليا بوقف تنفيذه.
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