717 لاعبا ولاعبة بألعاب الاولمبياد الخاص بالقاهرة الكبرى

انطلقت صباح اليوم علي ملاعب نادي مدينة نصر فعاليات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري لفرع القاهرة الكبري في اربعة رياضات كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي َوتستمر حتي غد الأحد تحت رعاية المصرية للآتصالات WE وكوكاكولا الرعاه الرئيسين.





حضر حفل الالعاب الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي ، المهندس حمدي السري مدير عام نادي مدينة نصر الرياضي ، والدكتور ممدوح بيومي مدير النشاط الرياضي بالأضافة إلي مشاركة ٧١٧ لاعب ولاعبة ، ١٨٠ مدرب من أكثر من ٦٠ هيئة من الأندية الرياضية والمؤسسات والجمعيات الآهلية بمحافظتي القاهرة والجيزة.





عبر الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادته لمشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين في تلك المسابقات الهامة وحرص أولياء الأمور علي الوقوف خلف أبنائهم لحثهم علي بذل المزيد من الجهد من أجل الفوز وحجز بطاقة المشاركة في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والتي ستستضيفها مصر خلال شهر يناير المقبل تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





َآشار "تهامي" بأن الأولمبياد الخاص المصري عقد المسابقات في أفرعه المختلفة في محافظات المختلفة خلال الفترة السابقة ليختتمها بمسابقات القاهرة الكبري من أجل تكوين القوام الآساسي للمنتخبات المصرية التي ستشارك بالألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص.



