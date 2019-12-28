الإمارات تنتقد سياسة تركيا الخارجية تجاه الجوار

انتقدت دولة الإمارات سياسة تركيا الخارجية تجاه الجيران، بعد أيام من كشف أنقرة عن خطة مثيرة للجدل لإرسال قوات إلى ليبيا المنكوبة بالصراع.

من جانبه، فقد ذكّر وزير الدولة الإماراتي الدكتور أنور قرقاش تغريدة لتركيا بوعد سابق بإنهاء المشاكل مع الجيران.

وقال الدكتور قرقاش في حسابه على تويتر: "يحق لنا أن نسأل: أين مبدأ تصفير المشاكل مع الجوار التي دعت له السياسة الخارجية التركية؟"

ففي عام 2014، تعهد وزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داود أوغلو بمتابعة سياسة التقارب وتعزيز المصالح المشتركة مع الجيران لحل الخلافات.

بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بناءً على طلب من حكومة حليفة في طرابلس، مما يثير مخاوف بشأن تأجيج الصراع هناك.

وعلي صعيد آخر، فقد أعلن أردوغان، إن مشروع قانون نشر القوات التركية في ليبيا سيقدم إلى البرلمان الشهر المقبل.

في الشهر الماضي، وقّع أردوغان وفايز السراج ، رئيس حكومة طرابلس ، اتفاقيات تعاون بحري وأمني متنازع عليها.