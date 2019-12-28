Advertisements
Advertisements
Advertisements

Zamalek Live.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو فوت بث مباشر الآن عبر bein SPORT

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:44 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
الفجر الرياضي
Advertisements
يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة YALLA SHOOT من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا KORA STAR في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا
وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد فوزي.
تشكيل الزمالك المتوقع ضد زيسكو يونايتد اليوم في دوري أبطال إفريقيا
حراسة المرمى :محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا
ويتواجد نادي الزمالك YALLA SHOOT في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زيسكو يونايتد ونادي أول أغسطس.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كوره مباشر الزمالك يلا كورة زمالك يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يلا شوت الزمالك بث مباشر هدف بن شرقي نتيجة مباراة الزمالك وزيسكو نتيجة مباراة الزمالك موعد مباراة الزمالك وزيسكو ملخص مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباراة الزمالك وزيسكو كورة لايف الزمالك قناة مفتوحة مباراة الزمالك رابط بي ان سبورت الزمالك دوري ابطال افريقيا تغطية مباشرة الزمالك تشكيل الزمالك ضد زيسكو تابع لايف الزمالك بي ان سبورت

أخبار تهمك

محمد صلاح يعتذر لنجم ليفربول

منذ ساعة و نصف

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصفاقسي التونسي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ يوم

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 11 ساعة

"بث مباشر" قناة مفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر اليوم السبت 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر live zamalek

منذ ثلث ساعة

عاجل.. استبعاد ثنائي الزمالك من مواجهة زيسكو

منذ ساعة

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ ساعة

أزمة بين أحمد فتحي والأهلي

منذ 43 دقيقة

"يلاشوووت" bein مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر اليوم السبت 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

منذ نصف ساعة

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:29 م

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

02:31 م

عاجل.. الصفاقسي التونسي يطلب ضم نجم الأهلي

11:54 ص

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

02:01 م

أزمة بين أحمد فتحي والأهلي

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status