مجلس الجودو يعتمد لائحة النظام الأساسى وخطة المنتخب للإعداد لاوليمبياد طوكيو

أعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى فى إجتماعه الذى عقد مؤخرا لائحة النظام الأساسى للاتحاد ، وحدد المجلس يوم 8 فبراير المقبل لعقد جمعية عمومية خاصة لاعتماد اللائحة ، كما أعتمد المجلس أيضا الخطة المتبقية لإعداد المنتخب الوطنى الأول والبطولات التى يشارك فيها حتى دورة الالعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين .





قال مطيع فخر الدين أن خطة الاعداد للاوليمبياد بدأت منذ فترة طويلة ، ولكن المجلس اعتمد خطة المرحلة المتبقية حتى موعد إنطلاق الاوليمبياد والتى تتضمن ، مشاركة المنتخب فى البطولة العربية التى تستضيفها الكويت خلال الفترة من 29 يناير وحتى 3 فبراير المقبلين ، ويشارك الاتحاد ببعثة تضم 22 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى مدربين اثنين ، بواقع 11 لاعبا و11 لاعبة ، ثم المشاركة فى بطولة جراند سلام بمدينة الرباط المغربية خلال المدة من 4 وحتى 10 مارس المقبل ببعثة تضم 12 فردا ، وبعد ذلك يشارك المنتخب فى بطولة جراند سلام بمدينة اكترينبرج الروسية خلال الفترة من 10 وحتى 15 مارس ببعثة تضم 12 فردا بواقع 9 لاعبين ومدربين اثنين ورئيس للبعثة ، ويتبع البطولة إقامة معسكر إعداد بأحد. دولتى روسيا أو جورجيا خلال الفترة من 15 وحتى 24 مارس .



