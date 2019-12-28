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مجلس الجودو يعتمد لائحة النظام الأساسى وخطة المنتخب للإعداد لاوليمبياد طوكيو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:49 م
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مطيع فخر الدين
مطيع فخر الدين
الفجر الرياضي
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أعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى فى إجتماعه الذى عقد مؤخرا لائحة النظام الأساسى للاتحاد ، وحدد المجلس يوم 8 فبراير المقبل لعقد جمعية عمومية خاصة لاعتماد اللائحة ، كما أعتمد المجلس أيضا  الخطة المتبقية لإعداد المنتخب الوطنى الأول والبطولات التى يشارك فيها حتى دورة الالعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين .

قال مطيع فخر الدين أن خطة الاعداد للاوليمبياد بدأت منذ فترة طويلة ، ولكن المجلس اعتمد خطة المرحلة المتبقية حتى موعد إنطلاق الاوليمبياد والتى تتضمن ، مشاركة المنتخب فى البطولة العربية التى تستضيفها الكويت خلال الفترة من 29 يناير وحتى 3 فبراير المقبلين ، ويشارك الاتحاد ببعثة تضم 22 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى مدربين اثنين ، بواقع 11 لاعبا و11 لاعبة ، ثم المشاركة فى بطولة جراند سلام بمدينة الرباط المغربية خلال المدة من 4 وحتى 10 مارس المقبل ببعثة تضم 12 فردا ، وبعد ذلك يشارك المنتخب فى بطولة جراند سلام بمدينة اكترينبرج الروسية خلال الفترة من 10 وحتى 15 مارس ببعثة تضم 12 فردا بواقع 9 لاعبين ومدربين اثنين ورئيس للبعثة ، ويتبع البطولة إقامة معسكر إعداد بأحد. دولتى روسيا أو جورجيا خلال الفترة من 15 وحتى 24 مارس .

أضاف رئيس اتحاد الجودو أن المنتخب سوف يشارك فى بطولة جراند بري تبليسى بجو رجيا فى الفترة من 25 وحتى 39 مارس ببعثة تتكون من 12 فردا ، ثم الإنتظام فى معسكر دولى بجورجيا خلال الفترة من 30 مارس وحتى 10 أبريل المقبلين ، وأخيرا المشاركة فى البطولة الأفريقية للكبار التى تستضيفها مدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 14 وحتى 20 إبريل ، ببعثة تضم 18 فردا بواقع 9 لاعبين و5 لاعبات ومدربين اثنين وحكم دولى ورئيس للبعثة ، مشيرا إلى أن المجلس يفاضل بين عدد من الدول الاجنبية لإقامة معسكرات إعداد حتى السفر إلى طوكيو لإقامة المعسكر الأخير قبل إنطلاق الاوليمبياد بأحد الجامعات الياباتية ، بعد أن تم الإتفاق على ذلك من قبل بين الاتحاد المصرى واحد الجامعات الياباتية المتخصصة فى رياضة الجودو خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان .
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