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نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر live zamalek

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:39 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبيYALLA SHOOT 7ASRY، في الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقياkora live.
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