Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير السياحة والأثار: نرحب بالاستثمار في المتاحف

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:41 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
Advertisements
قال وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد العناني، إن الوزارة ترحب بأي مستثمر يرغب في إنشاء متحف بالمدن الشاطئية، بحيث يلتزم بالمباني والإنشاءات، والوزارة توفر الآثار.

وجاء ذلك خلال لقاء "العناني" ومستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، اليوم في مدينة الغردقة.

وأضاف أن الوزارة تمتلك قطعة أرض أخرى في الغردقة ونرحب بمن يريد من المستثمرين المشاركة وإنشاء متحف آخر.

ولفت "العناني" أنظار المستثمرين إلى قلعة القصير والتي تدر 500 جنيه فقط شهريًا، حيث أن الوزارة جاهزة للتعاقد مع أى مستثمر لتنشيط وتطوير خدمات القلعة بحيث يزداد معدل الزيارات لها، والقصير من المدن الهامة والتي لا تحظى باهتمام المستثمرين.

وتابع الدكتور العناني قائلًا، إن الدولة المصرية، لها توجيهات كبيرة، بعودة الحركة السياحية لكل المدن الساحلية في مصر، مثلما حدث في شرم الشيخ وعودة السياحة الإنجليزية بقوة لها. ‬
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. استبعاد ثنائي الزمالك من مواجهة زيسكو

منذ ساعة

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ نصف ساعة

عاجل.. الصفاقسي التونسي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 11 ساعة

محمد صلاح يعتذر لنجم ليفربول

منذ ساعة و نصف

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

منذ نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم

منذ حوالي 5 ساعات

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ ساعة

رينيه فايلر يرفض كل المهاجمين الأفارقة إلا واحدا

منذ ساعة و 8 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر live zamalek

منذ ثلث ساعة

أزمة بين أحمد فتحي والأهلي

منذ 42 دقيقة

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:29 م

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

02:31 م

عاجل.. الصفاقسي التونسي يطلب ضم نجم الأهلي

11:54 ص

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

02:01 م

أزمة بين أحمد فتحي والأهلي

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status