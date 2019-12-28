الاثنين المقبل.. الإعلان عن البوستر الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٥١

يعقد د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل ٣٠ ديسمبر الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساء بمكتبه بمقر هيئة الكتاب بكورنيش النيل.

وذلك للإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (٥١) والمقرر انعقاده خلال الفترة من ٢٢ يناير حتى ٤ فبراير ٢٠٢٠، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع" ، كما تحل السنغال ضيف شرف المعرض ، وقد تم اختيار جمال حمدان شخصية المعرض.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب كانت قد نظمت مسابقة لتصميم البوستر، وسيحصل الفائز على جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مصري.