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إيقاف بيع وشراء الدجاج الحي بالمهدية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:36 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أوقفت الغرفة الجهوية للدواجن بالمهدية اليوم السبت 28 ديسمبر 2019، كل عمليات بيع وشراء الدجاج الحي، إحتجاجا على ما تشهده أوضاع قطاع دجاج اللحم من تدهور في الأسعار.

ويأتي إيقاف غرفة الدواجن بالمهدية لعمليات البيع والشراء، نظرا لتدهور الأسعار مقابل إرتفاع غير مسبوق في كلفة الإنتاج، وتردّي الأوضاع المالية لجلّ المربين لا سيما الصغار والمتوسطين، حسب نص البيان.

كما أوردت الغرفة الجهوية للدواجن بالمهدية بذات البيان، بأن هذا التحرك تنديدا بصمت السلط المعنية إزاء معاناتهم وتهميشا لقضاياهم الأساسية.

ويجدر التذكير بأن عددا من مربّي الدواجن المنخرطين بالغرفة الجهوية للدواجن بالمهدية، كانوا قد نفّذوا يوم 17 ديسمبر 2019، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتخفيض أسعار الأعلاف، ووضع حدّ لممارسات كبرى الشركات المخلّة بالمنافسة العادلة، وفق تعبيرهم.

ويشار إلى أن المعتمد الأول بالجهة،قام حينها باستقبال وفد من الغرفة.
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