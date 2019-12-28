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عمرو سعد: "من يحاول تحقيق أحلام الآخرين يتوه وينسي نفسه فينساه الآخرين"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:36 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان عمرو سعد، رسالة لجمهوره وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

حيث نشر عمرو صورة له وهو جالسًا في أحد الأماكن، وعلق على الصورة قائلاً :"في الغالب ينصحونك بما ليس فيهم ويطالبونك بالتخلي عن عيوب هم يحملونها، فلا تحاول أن تتجمل بصفات يزعمون أنها بهم".

 

وتابع عمرو قائلاً :"فليكن كل شخص ذاته لأن من يحاول أن يحقق أحلام الآخرين يتوه وينسي نفسه فينساه الآخرين، فالطرق ليست واحدة وإن تقاطعت والأهداف ليست موحدة وإن تشابهت" .

 

وفي سياق آخر، تعاقد الفنان عمرو سعد مع المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة "ايرث برودكشن" لتتولي الإشراف علي أعماله خلال الفترة القادمة .

 

يُشار أن عمرو سعد خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل" بركة"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من ﺗﺄﻟيف محمد الشواف، من ﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم ، بطولة عمرو سعد، إنعام سالوسة، هالة فاخر، أحلام الجيرتلي، محمد لطفي، هنادي مهنى، محمد لطفي، كمال أبو ريه، سميرة عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة.

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