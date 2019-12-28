عمرو سعد: "من يحاول تحقيق أحلام الآخرين يتوه وينسي نفسه فينساه الآخرين"

وجه الفنان عمرو سعد، رسالة لجمهوره وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر عمرو صورة له وهو جالسًا في أحد الأماكن، وعلق على الصورة قائلاً :"في الغالب ينصحونك بما ليس فيهم ويطالبونك بالتخلي عن عيوب هم يحملونها، فلا تحاول أن تتجمل بصفات يزعمون أنها بهم".

وتابع عمرو قائلاً :"فليكن كل شخص ذاته لأن من يحاول أن يحقق أحلام الآخرين يتوه وينسي نفسه فينساه الآخرين، فالطرق ليست واحدة وإن تقاطعت والأهداف ليست موحدة وإن تشابهت" .

وفي سياق آخر، تعاقد الفنان عمرو سعد مع المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة "ايرث برودكشن" لتتولي الإشراف علي أعماله خلال الفترة القادمة .

يُشار أن عمرو سعد خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل" بركة"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من ﺗﺄﻟيف محمد الشواف، من ﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم ، بطولة عمرو سعد، إنعام سالوسة، هالة فاخر، أحلام الجيرتلي، محمد لطفي، هنادي مهنى، محمد لطفي، كمال أبو ريه، سميرة عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة.