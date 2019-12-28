"الرقص مع الحياة".. أحدث إصدارات المركز القومي للمسرح

صدر حديثا عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، كتاب "الرقص مع الحياة" للكاتب أيمن الحكيم .

جاء الكتاب الذى أصدره المركز برئاسة الفنان ياسر صادق، في إطار احتفال وزارة الثقافة بمرور ٦٠ عاماً على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية، وهى من أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده .

وعن الكتاب يقول الدكتور محمد أمين عبد صمد، مدير إدارة التراث الشعبى بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إنه يتضمن شهادات وحكايات ووثائق، قدم له الدكتور عمرو دوَّارة، والغلاف والإخراج الفني وليد يوسف .

وأضاف عبد صمد، أن التاريخ الثقافي جزء مهم من ذاكرة أي أمة، ويأتي تاريخ الفنون في القلب منه، لأن الفن هو التجلي الإبداعي المعبر عن وجدان الأمة وأفكار المجتمع وتوجهاته، من هنا تتأتى أهمية الكتابة التاريخية عن الأحداث الفنية والثقافية المهمة، مشيرا إلى أن الكتاب هو فصل مهم في كتاب التاريخ الفني المصري، الذي يمكن أن ننطلق منه إلى قراءة التاريخ الثقافي أو الاجتماعي لمصر، لفترة تمتد من أواخر خمسينيات القرن الماضي حتى أواخر تسعينياته، أي عقود زمنية مرت فيها مصر بالكثير والكثير مما إنعكس على فنونها.

وأوضح مدير إدارة التراث الشعبى بالمركز، أن الكتاب مجموعة من الشهادات لأعلام ورموز الرعيل الأول لفرقة رضا، والذين قامت على أكتافهم تقديم فن الرقص المصري بالشكل اللائق به، ومحاولة تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة وقتها عن فن الرقص وممارسيه، تلك النظرة التي استمرت وترسخت لفترة طويلة جداً، وهو ما يؤكد قيمة ما قام به هؤلاء الفنانون العِظام وتلك الفرقة العظيمة تاريخاً وتأثيراً حتى الآن.

ووجه عبد الصمد بمناسبة إصدار هذا الكتاب من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، دعوة لكتابة تاريخ فرقنا الفنية ومسيراتها وأعلامها وتأثيراتها لأنها جزء من تاريخنا وثقافتنا ووجداننا.