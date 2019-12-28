"بث مباشر" قناة مفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر اليوم السبت 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا

يلتقي فريقي الزمالك وزيسكو يونايتد ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا ، علي استاد ليفي مواناواسا ستاديوم ، الأبيض فرصته قوية في أستكمال مشواره الأفريقي ، بعد تراجعه في البطولة المحلية ، بهزيمة وعدة تعادلات ، يحتل المركز الثاني بتعادل وفوز ويحتاج للفوز اليوم ليؤكد وصوله للدور القادم من البطولة ، ومصالحة جماهيره الغاضبة ، اما فريق زيسكو يونايتد لم يحصل الي علي نقطة من تعادل وهو في المركز الأخير..





تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك وزيسكو يونايتد في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء محمد فوزي..





ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد مباشر في لقاء اليوم السبت 28 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.





مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك وزيسكو يونايتد مباشر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.





تشكيلة الزمالك اليوم لمواجهة نادي زيسكو يونايتد هي كلا من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد اونجم وأحمد سيد زيزو في خط الوسط أشرف بن شرقي في خط الهجوم.







