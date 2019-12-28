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ننشر المستندات المطلوبة لكفالة طفل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:32 م
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وزارة التضامن
وزارة التضامن
آيات عامر
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يهدف نظام الأسر البديلة من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وعلى الأخص مجهولي النسب والمعثور عليهم والمتخلى عنهم وذلك من خلال، تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة.

وترتكز استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الأسر البديلة، على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية، والهدف من ذلك، هو توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.

وننشر المستندات والنماذج المطلوبة للحصول على خدمة "كفالة الطفل" بنظام الأسر البديلة: 

_ صورة البطاقة للزوج والزوجة.

_ صورة عقد الزوج.

_ صورة شخصية للزوج والزوجة.

_ عقد الإيجار أو ملكية الشقة.

_ فاتورة كهرباء.

_ مفردات المرتب أو المعاش للزوجين إذا كانا يعملان أو الزوج فقط إذا ثبت أن الزوجة لا تعمل.

_ صحيفة الحالة الجنائية عند قيام الزوج بأعمال حرة.
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