Advertisements
Advertisements
Advertisements

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كورة ستار تابع البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق زيسكو الزامبي يوم السبت 28 ديسمبر KOORAHD في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE مباراة نادي الزمالك ضد فريق زيسكو الزامبي.
جول كورة وكان المارد الأبيض قد نجح في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق بترو أتليتكو الانجولي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي بالجولة الماضية YALA LIVE وذلك بعد خسارة الزمالك من فريق مازيمبي بالجولة الأولى أمام فريق مازيمبي الكونغولي بنتيحة ثلاثة أهداف نظيفة KOORA STAR.
كورة أونلاين ويتعرض نادي الزمالك لبعض النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل في المباراتين الأخيرتين أمام فريقي الإنتاج وسموحة بنتيجة سلبية، وخسر من فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين KOORA ONLINE ويسعى النادي الأبيض لتحقيق اللقب الإفريقي عن خزائن الفريق في السنوات الأخيرة GOAL KOORA.
كول كورة وتعادل فريق بترو أتليتكو الانجولي مع فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في انجولا بالأمس YALA KOORA حيث اقترب الفريق الكونغولي من التأهل لدور القادم بعد عدم خسارته حتى الآن في الثلاث مباريات الأولى من دور المجموعات بالرغم من خوضه مباراتين خارج ملعبه COOL KOORA تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى البث الحي المباشر على الأسطورة ALASTORA.


كورة ستار تابع البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق زيسكو الزامبي يوم السبت 28 ديسمبر KOORAHD في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE مباراة نادي الزمالك ضد فريق زيسكو الزامبي. جول كورة وكان المارد الأبيض قد نجح في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق بترو أتليتكو الانجولي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي بالجولة الماضية YALA LIVE وذلك بعد خسارة الزمالك من فريق مازيمبي بالجولة الأولى أمام فريق مازيمبي الكونغولي بنتيحة ثلاثة أهداف نظيفة KOORA STAR. كورة أونلاين ويتعرض نادي الزمالك لبعض النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل في المباراتين الأخيرتين أمام فريقي الإنتاج وسموحة بنتيجة سلبية، وخسر من فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين KOORA ONLINE ويسعى النادي الأبيض لتحقيق اللقب الإفريقي عن خزائن الفريق في السنوات الأخيرة GOAL KOORA. كول كورة وتعادل فريق بترو أتليتكو الانجولي مع فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في انجولا بالأمس YALA KOORA حيث اقترب الفريق الكونغولي من التأهل لدور القادم بعد عدم خسارته حتى الآن في الثلاث مباريات الأولى من دور المجموعات بالرغم من خوضه مباراتين خارج ملعبه COOL KOORA تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى البث الحي المباشر على الأسطورة ALASTORA.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كوره مباشر الزمالك يلا كورة زمالك يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يلا شوت الزمالك بث مباشر هدف بن شرقي نتيجة مباراة الزمالك وزيسكو نتيجة مباراة الزمالك ملخص مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباراة الزمالك وزيسكو كورة لايف الزمالك قناة مفتوحة مباراة الزمالك رابط بي ان سبورت الزمالك دوري ابطال افريقيا تغطية مباشرة الزمالك تابع لايف الزمالك بي ان سبورت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر الزمالك وزيسكو

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 11 ساعة

محمد صلاح يعتذر لنجم ليفربول

منذ ساعة و 27 دقيقة

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ يوم

نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر live zamalek

منذ 18 دقيقة

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. استبعاد ثنائي الزمالك من مواجهة زيسكو

منذ أقل من ساعة

أزمة بين أحمد فتحي والأهلي

منذ 39 دقيقة

رينيه فايلر يرفض كل المهاجمين الأفارقة إلا واحدا

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصفاقسي التونسي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

منذ حوالي 8 ساعات

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ أقل من ساعة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:54 ص

عاجل.. الصفاقسي التونسي يطلب ضم نجم الأهلي

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

02:31 م

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

02:29 م

أزمة بين أحمد فتحي والأهلي

02:18 م

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status