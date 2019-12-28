سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-12-2019 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 28-12-2019، حيث سجل متوسط سعر الريال عند 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك لأهلى المصرى، ويستمر سعر الريال السعودى في الاستقرار خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الدولار في مصر وجاءت على النحو التالي:





سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.24 جنيه للشراء.

4.32 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.















