الكشف على ١٠٤٤ حالة في قافلة جامعتي جنوب الوادي وطنطا بحلايب

قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه القافلة الطبية المشتركة التي نظمتها جامعتي جنوب الوادي وطنطا، لمدن حلايب وشلاتين وأبورماد، تواصل لليوم الثالث على التوالي وضمت عددا كبيرا من المتخصصين في الطب البشري والبيطري وطب الأسنان وكلية التمريض.





وأشار إلى أن القافلة الطبية المشتركة بين جامعة جنوب الوادي وجامعة طنطا قامت في اليوم الثالث بالكشف على 1044 مواطنا بواقع 370 حالة بحلايب و198 حالة بشالتين و476 حالة بأبي رماد وذلك في مختلف التخصصات الطبية.





وأضاف " غرباوي" أن القافلة البيطرية قامت بالكشف على 910 حالة منها 890 حالة باطنة و19 حالة جراحة بالإضافة إلى حالة ولادة وذلك في مدينتي حلايب وأبورماد، في حين قامت قافلة طب الأسنان بالكشف على 47 مواطنا في حلايب 34 مواطنا في وأبورماد و33 مواطنا في شاتين تنوعت بين العلاج وخلع الأسنان.





وأشار الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق ورئيس القافلة، أن قوافل التوعية الصحية من أطباء كليتي التمريض والطب البيطري قامت بالمرور على المنازل بالثلاث مدن وتم توعية سيدات القبائل بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمرأة والنظافة الشخصية وأهمية التطعيمات والرضاعة للأطفال والنظافة العامة للبيئة وعلاقتها بالأمراض والصحة النفسية.



