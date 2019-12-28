الأزهر: لجان الفتوى أجابت على 836‏ ألف سؤال خلال 2019





وأضاف في بيان اليوم، أن ذلك في إطار توجيهات فضيلة ‏الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتنفيذًا لخطة المجمع ‏لمواجهة فوضى الفتاوى، التي تصدر عن غير المؤهلين لها لحماية المجتمع ‏من النتائج السلبية لتلك الفتاوى المضللة التي تخالف التعاليم السمحة للإسلام.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الفتاوى الواردة ‏إلى اللجان تنوعت بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ومواريث تمت ‏الإجابة عنها جميعًا من متخصصين في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ‏والتي يشرف عليها أساتذة من هيئة كبار العلماء، واللجان الرئيسة والفرعية ‏بمحافظات الجمهورية والتي تحوي أمناء فتوى من المؤهلين للإجابة على ‏أسئلة واستفسارات الناس بشكل مبسط.





وأوضح أن اللجان شهدت أيضًا الإجابة عن ‏أسئلة المواريث وتقسيم التركات التي تصل إلى اللجان سواء من الجمهور ‏العادي أم من بعض المؤسسات الرسمية، هذا بالإضافة إلى القضايا الأسرية ‏التي قدمت اللجان حلولًا لها من خلال توصيف الطلاق والتكييف الفقهي له‎.‎





وتابع أن اللجان تستقبل أسئلة الجمهور وتجيب عليها بما يجلى سماحة ‏ويسر ووسطية الإسلام، ويجسد رؤية الأزهر الشريف في أمور الفتوى وما ‏تطلبه من مراعاة المكان والزمان والحال والمآل، وبما يضمن ضبط المسائل ‏الخطيرة التي نتج عنها التكفير والتفجير والتفسيق والتبديع من خلال فتاوى ‏أدعياء العلم‎.‎





وأردف أن اللجان لا يقتصر عملها على الرد على الأسئلة فقط، ‏وإنما تقوم بدور آخر مهم يتمثل في حل المشاكل الأسرية الناتجة عن قضايا ‏الطلاق أو الميراث بحضور جميع الأطراف من خلال الاستماع إليهم ‏والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، بالإضافة إلى حل قضايا ‏الطلاق من خلال توصيف الطلاق بحضور الزوج والزوجة والتدقيق في كل ‏لفظ أو فعل حول المشكلة حتى يمكن القيام بالتكييف الفقهي للطلاق والترجيح ‏بين الآراء الفقهية في حالة وجود أكثر من رأي للعمل على حماية الأسرة من ‏التفكك والانهيار، حيث يتم العمل على إزالة كافة الخلافات الأسرية التي قد ‏تؤثر على الحياة فيما بعد باستخدام أفضل الطرق الفعّالة لحل المشكلات ‏الأسرية والاجتماعية الواردة على اللجنة، والتغلب عليها للحفاظ على وحدة ‏الأسرة التي تمثل القاعدة الرئيسة لبناء المجتمع‎.‎





وأشار إلى أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية تنتشر في كل محافظات ‏الجمهورية، حيث يبلغ عددها نحو (230) لجنة تعمل يوميًا من الثامنة ‏صباحًا إلى الثانية عصرًا، وفي بعض المحافظات تعمل فترة مسائية حتى ‏الثامنة مساء‎.‎



وعلى مستوى التيسير على الناس يقدم المجمع خدمة الفتوى الإلكترونية من ‏خلال موقعه الرسمي على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث استقبل المجمع ‏حوالي 36 ألف فتوى متنوعة خلال عام 2019 تمت الإجابة عنها جميعًا في ‏فترة وجيزة من وصولها، حيث يتم إرسال الفتاوى منذ لحظة استقبالها إلى ‏لجنة الفتوى الرئيسة للرد عليها ثم إرسال الإجابة إلى السائل مباشرة‎.‎





ونوه بأن الإجابة على الفتاوى الإلكترونية يتم بشكل فورى لتلبية ‏احتياجات الناس المعرفية، والتسهيل عليهم، حيث يبلغ متوسط عدد الفتاوى ‏الواردة يوميًا والتي يستقبلها المركز الإعلامي للمجمع عبر الموقع ‏الإلكتروني نحو 80 فتوى، وإذا كانت الفتوى تحتاج إلى ضرورة حضور ‏السائل لمقر لجنة الفتوى لحاجتها إلى مزيد من التفصيل والاستفسار منه ‏خاصة في القضايا المصيرية التي قد يترتب عليها نتائج مهمة، فإنه يتم ‏توجيه السائل إلى أقرب لجنة فتوى لمزيد من الإيضاح لسؤاله وحتى تتم ‏الإجابة عليه بدقة.‏

أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، ولجان الفتوى المنتشرة ‏في كل مدن ومراكز الجمهورية، أجابت على 836846 سؤالًا خلال عام ‏‏2019، في تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ‏ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، حيث تم الرد عليها ‏بشكل مباشر، فضلًا عن الرد على بعض الشبهات المثارة حاليًا.‏