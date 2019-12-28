Advertisements
Advertisements
Advertisements

التضامن: برنامج تدريبي للعاملين الجدد بفرق الشارع

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:24 م
Advertisements
التدريب
التدريب
آيات عامر
Advertisements
نظمت وزارة التضامن، برنامجًا تدريبيًا للعاملين الجدد، في فرق الشارع، الذين تم تعيينهم مؤخرًا.

وجاء ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي (برنامج حماية الأطفال بلا مأوى)، ومنظمة ساموسيسيال إنترناشيونال مصر، في ملف حماية ورعاية الأطفال بلا مأوى.

ويهدف البرنامج، إلى التدريب على منهجية العمل بالشارع وكيفية التعامل مع الأطفال، ضمن تنمية قدرات العاملين بالوحدات المتنقلة.

وفي الإطار نفسه، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة تدريبية حول الإسعافات الأولية لمقدمي الرعاية بمؤسسة فتيات العجوزة، بهدف تنمية مهاراتن ومساعدتهن بالدار.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.
التضامن: برنامج تدريبي للعاملين الجدد بفرق الشارع
التضامن: برنامج تدريبي للعاملين الجدد بفرق الشارع
التضامن: برنامج تدريبي للعاملين الجدد بفرق الشارع
التضامن: برنامج تدريبي للعاملين الجدد بفرق الشارع
التضامن: برنامج تدريبي للعاملين الجدد بفرق الشارع
التضامن: برنامج تدريبي للعاملين الجدد بفرق الشارع
التضامن: برنامج تدريبي للعاملين الجدد بفرق الشارع
التضامن: برنامج تدريبي للعاملين الجدد بفرق الشارع
Advertisements

أخبار تهمك

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة بين أحمد فتحي والأهلي

منذ 42 دقيقة

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم

منذ حوالي 5 ساعات

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

منذ نصف ساعة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

محمد صلاح يعتذر لنجم ليفربول

منذ ساعة و نصف

رينيه فايلر يرفض كل المهاجمين الأفارقة إلا واحدا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الصفاقسي التونسي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ يوم

عاجل.. استبعاد ثنائي الزمالك من مواجهة زيسكو

منذ ساعة

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر live zamalek

منذ ثلث ساعة

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ نصف ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:29 م

أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

02:31 م

عاجل.. الصفاقسي التونسي يطلب ضم نجم الأهلي

11:54 ص

أزمة بين أحمد فتحي والأهلي

02:18 م

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status