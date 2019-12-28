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وزيرة الصحة عن المنظومة الجديدة: "مبسبش تفصيلة.. والنجاح محتاج زن كتير"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:23 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها تزور محافظة بورسعيد أسبوعيا لتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنها وجدت تغيرا كبيرا في ثقافة مقدمي الخدمة، والذي ظهر في ملفات المرضى التي فحصتها خلال جولتها.

وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هدفهم هو تقديم خدمة طبية للمواطن بكفاءة عالية، مشيدة بوعي المواطن البورسعيدي في ضرورة المشاركة في المنظومة الجديدة، منوهة بأن المشتركين في المنظومة من فئة القادرين سيدفعون 10% من قيمة الدواء والفحوصات اعتبارا من أول يناير، بينما ستتحمل الدولة غير القادرين.

وأضافت وزيرة الصحة، أنها ستجتمع مع الفريق المسئول عن ميكنة المنظومة لرفع كفاءة المنظومة بشكل أكبر، لافتة إلى أن الوزارة تحرص على رفع مستوى كفاءة طبيب الأسرة كونه العمود الفقري للمنظومة.

وأكدت، أن جدارة تشغيل المنظومة هو الأهم، معلقة: "مبسبش تفصيلة، ده بياخد وقت ومجهود"، منوهة بأن النجاح يحتاج إلى وجود إصرار، و"زن كتير وتكرار للمعلومات".
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