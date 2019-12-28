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المفتي يدين الهجوم الإرهابي بمقديشيو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:22 م
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المفتي
المفتي
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أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة العملية الإرهابية الدامية التي قامت بها الجماعات الإرهابية بتفجير سيارة مفخخة في نقطة تفتيش رئيسية تابعة للشرطة الصومالية، غرب مقديشيو اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة آخرين.

وقال المفتي، في بيانه، الذي أصدره اليوم السبت، إن عمليات القتل والتدمير التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية في مختلف الدول تعكس تعطش هذه الجماعات لإراقة دماء الأبرياء الآمنين في كل مكان.

وشدد المفتي، على رفض الشريعة الإسلامية، لأي لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى في أرضه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الإنسان بنيان الله فى أرضه.. ملعون من هدمه)، لافتًا إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائمًا لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان.

وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة للصومال قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا الحادث الإرهابى الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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