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تفاصيل اجتماع مساعد الرئيس بـ 6 محافظين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:20 م
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بوابة الفجر
معتز الجمل
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واصل المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية اجتماعاته مع المحافظين للنظر في تقنين أراضى الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور كلًا من محافظ "الشرقية_ سوهاج_ الإسكندرية_ أسوان_ البحر الأحمر_ الغربية".

ناقش الاجتماع سبل دفع الإسراع بالانتهاء من هذا الملف والإجراءات كل محافظة لدعم لجان التقنين لانجاز مهمتها والعقود التي تم تحريرها، بالإضافة إلى خطة كل محافظه لحماية الأراضي التي تم استردادها وأثمر الاجتماع على تحديد النقاط التي تسهم في الإسراع بعملية التقنين، وهي:

- قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتحديد إحداثيات مناطق التجمعات السكنية، مع ضرورة تقديم الوزارة شهادات من مجالس المدن والأحياء تفيد بوجود الأراضي داخل الزمام علاوة على موافاة اللجنة بتقرير أسبوعي يرصد معدلات الأداء لكل محافظة لعرضه على القيادة السياسية.

- تأكيد هيئة المساحة المصرية على مكاتب المحافظات بالحرص على القيام بالمعاينات الميدانية وعدم الاكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط لضمان دقة الإحداثيات وعدم تعطيل دورة التقنين.

وضع المحافظين لخطط عمل تضمن أولويات التقنين بمعايير واضحة وملزمة للعاملين بالملف لمنع التلاعب وضمان تحقيق الهدف من تقنين الأوضاع وتحصيل حق الدولة.
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الكلمات المفتاحية

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