مشاهدة مباراة الزمالك اليوم أمام زيسكو بث مباشر ZAMALEK VS ZESCO رابط مباراة الزمالك

بث حي مواجهة الزمالك اليوم السبت بث مباشر مباراة الزمالك الان بدون توقف متابعة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو الزامبي، غدًا السبت 28 ديسمبر الحالي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، على ملعب "ليفي مواناواسا ستاديوم" في تمام الساعة 3 عصرًا، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق محمد فوزي.





مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو وحصد الزمالك 3 نقاط من أول جولتين بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى، والفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد بالجولة الثانية.



