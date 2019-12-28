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يلا شوت bein مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS NQW رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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بوابة الفجر
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عشاق نادي الزمالك في مصر والعالم يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي الفارس الأبيض عصر اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم .

وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الموافق

28 ديسمبر
يدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مواجهتان خاضهما حقق الفوز في مباراة وخسر في الثانية.
ويسعى الفارس الأبيض بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تصحيح المسار وتحقيق الفوز في المباراة

لمواصلة المنافسة على البطولة الأغلى للأندية في أفريقيا بعد حصد بطولة الكونفدرالية.
بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الموافق
28 ديسمبر
زيسكو يونايتد يدخل المباراة وهو في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراتان خاضهما حقق التعادل في مباراة وتعادل في الأخرى.

ويحاول فريق زيسكو يونايتد استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على الزمالك وخاصة بعد الأداء الغير مرضي الذي يقدمه الفارس الأبيض.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الموافق

28 ديسمبر
تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو في دوري أبطال أفريقيا
في حراسة المرمى : محمد أبوجبل

وفي خط الدفاع : محمد عبدالشافي – محمود علاء – الونش – محمد عبدالغني

وفي خط الوسط : فرجاني ساسي – طارق حامد – زيزو – أوباما – بنشرقي

وفي خط الهجوم : مصطفى محمد

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو في تمام الساعة الثالثة مساء السبت بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الموافق

28 ديسمبر
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا قناة بي إن سبورت HD1

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الموافق



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