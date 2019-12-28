أبرزها منتخب كرواتيا.. كل ما تريد معرفته عن تشاتشيتش مدرب نادي بياميدز الجديد

تعاقد نادي بيراميدز مع المدرب الكرواتي تشاتشيتش خلفاً لسباستيان ديسابر، في القيادة الفنية للفريق، وسيكون أول لقاء له أمام نادي المصري البورسعيدي.





تشاتشيتش يتولى قيادة بيراميدز





وكشف النادي عن أن عملية اختيار تشاتشيتش المدرب الكرواتي، تمت بناءً على سيرته الذاتية القوية، والتي فضلته عن مجموعة من المدربين الذين رشحوا لتولي القيادة الفنية للفريق.





أول مبارايات تشاتشيتش





ويخوض تشاتشيتش أول مواجهة له، أمام نادي المصري البورسعيدي، ضمن مبارايات الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما وجهت إدارة بيراميدز الشكر للفرنسي ديسابر.





السيرة الذاتية للمدرب تشاتشيتش





يحمل تشاتشيتش سجل ذاتي حافل، حيث تولي تدريب منتخب كرواتيا في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، وقدم آداءً جيداً، نال احترام الجميع، قبل أن يخرج أمام منتخب البرتغال الذي حصد على لقب البطولة.





الميلاد والدراسة





ولد تشاتيش في الـ29 من سبتمبر عام 1953، تخرج من كلية التربية البدنية في جامعة زغرب، وكان من بين أول عشرة مدربين لكرة القدم في كرواتيا يحصلون على رخصة "يويفا برو".





الفرق التي دربها





درب تشاتشيتش مجموعة من الأندية، ابرزها، دينامو زغرب ولوكوموتيف زغرب، وعمل كمدرب مساعد مع منتخب ليبيا، خلال مشاركة الأخير بكأس أمم إفريقيا 2006 التي استضافتها مصر، في تجربته العربية الوحيدة.





تشاتشيتش مديراً فنيًا لكرواتيا





وتعتبر قيادة تشاتشيتش الفنية لمنتخب كرواتيا في الفترة من 2015 وحتى 2017، هي الأهم في مسيرته، ولعب 25 مباراة فاز في 15 وتعادل في 4 وهزم في 6، فيما أشرك 60 لاعبًا، وسجل معه المنتخب الكرواتي 50 هدفًا واستقبلت شباكه 24 هدفًا.





أبرز إنجازاته





صعد تشاتشيتش بمنتخب كرواتيا، إلى دور الـ16 بنهائيات أمم أوروبا 2016، قبل أن يودعها بالخسارة أمام البرتغال.





ألقاب حققها تشاتشيتش





يمتلك تشاتشيتش في سجله لقبين ، حيث قاد فريق دينامو زغرب لإحراز لقبي الدوري والكأس في كرواتيا موسم 2011/2012.







