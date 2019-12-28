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يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:08 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الاولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحتل المركز الثاني في المجموعة بـ3 نقاط، ويحتل زيسكو المركز الأخير بنقطة وحيدة، ويحتاج الزمالك لتأمين نقطة واحدة على الأقل قبل مواجهة الفريقين في القاهرة بعد أسبوعين.مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته ضد زيسكو يونايتد بتشكيلة مكونة من: محمد أبو جبل، محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، مصطفى محمد

بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع سامي الشيشيني المدرب العام أثناء عملية الاحماء في مران الفريق، وذلك للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو الزامبي التى سيتم تنفيذها فى المران.

وألقى كارتيرون محاضرة على اللاعبين في احدى قاعات الفندق تناول فيها كل كبيرة وصغيرة عن مباراة الغد أمام فريق زيسكو الزامبي، كما تحدث سامي الشيشيني المدرب العام خلال المحاضرة عن نقاط القوة والضعف للفريق المنافس من خلال شريط فيديو تم عرضه خلال المحاضرة.


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