تعرف على حصاد البرلمان في 2019 (فيديو)

عرضت قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، تقريرا مصور يرصد الانجازات التي حققها مجلس النواب خلال عام 2019، حيث لم تقتصر انجازات المجلس على قطاع بعينه، بل امتدت إلى مختلف القطاعات.





فعلى نطاق قطاع الشباب، أقر المجلس عدة قوانين منها قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وقانون إنشاء الجامعات الإليكترونية، كما تم تعديل بعد القوانين المقرة فعليا في هذا المجال منها تعديل قانون التعليم، تعديل قانون الجامعات، والجاامعات الخاصة والأهلية.





وأما عن مجال الأمن وحماية مقدرات الوطن، فقد تم تعديل قانون مكافحة المخدرات، وتعديل قانون صندوق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر.





كما أقر البرلمان في الدور الرابع للفصل التشريعي الأول 51 قانون بريط الحساب الختامي لموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية "2017 2018".



